За 20 минут потушили квартирный пожар в Красногвардейском районе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 30 апреля, сообщение о пожаре в доме 20 по Казанской улице в Красногвардейском районе поступило в 14:52.
В двухкомнатной отдельной квартире на пятом этаже горело в комнате на площади 2 квадратных метра, а также на балконе на такой же площади. Огонь также тушили на балконах 3-го и 4-го этажей на общей площади 2 кв. метра.
В 15:14 пожар локализован.
Из квартиры пожарные эвакуировали 4 человека, в том числе трех детей, граждан Таджикистана. Их осмотрели в скорой, основания для госпитализации не было.