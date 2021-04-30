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На севере Петербурга тушили три балкона. Из дома вывели четырех человек, в том числе трех детей-иностранцев

Пожар на севере Петербурга: эвакуированы 4 человека, в том числе трое детей

За 20 минут потушили квартирный пожар в Красногвардейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 30 апреля, сообщение о пожаре в доме 20 по Казанской улице в Красногвардейском районе поступило в 14:52.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
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В двухкомнатной отдельной квартире на пятом этаже горело в комнате на площади 2 квадратных метра, а также на балконе на такой же площади. Огонь также тушили на балконах 3-го и 4-го этажей на общей площади 2 кв. метра.

В 15:14 пожар локализован.

Из квартиры пожарные эвакуировали 4 человека, в том числе трех детей, граждан Таджикистана. Их осмотрели в скорой, основания для госпитализации не было.

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Комментарии (3)

261219711
восток ,наверное
Петров&Боширов
лимита не в курсАх)
f0ntan
Малая Охта - это север Петербурга?
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