По делу об антиквариате стратегического значения в суде оказался бывший таможенник. Ему предъявили взятки на 2,5 млн

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 30 апреля, размер полученной с 2017-го по 2019 год мзды от группы, вывозившей из Европы антиквариат, обозначен в крупном размере и составил 2 млн 480 тысяч рублей. Деньги, уверено следствие, таможенник и его соучастники получали от аккредитованного Минкультом России эксперта по культурным ценностям.

Бывший замначальника таможенного поста «Шкиперский» Балтийской таможни первым оказался в суде в громком деле о контрабанде антиквариата. Его, правда, обвинили только в получении взяток.

За взятки сотрудники, сообщает прокуратура, должны были максимально сократить время проведения таможенного контроля, а также закрывать глаза на то, что часть ввозимого является культурными ценностями из стран Евросоюза и пересекала границу незаконно.



Как писала «Фонтанка», домашнюю утварь, произведения искусства — статуэтки и картины 18 — 19-го века привозили грузовиками «Мерседес Спринтер 311» с прицепами «Таурас 3500», которые путешествовали из Финляндии на пароме «Принцесса Анастасия» в Пассажирский порт Санкт-Петербург («Морской фасад») на Васильевском острове. Все предметы в декларация проходили с указанием «для личного пользования». Фактически их либо везли на заказ, либо они поступали в несколько антикварных магазинов или галерей Петербурга.



В пассажирской таможенной декларации стоимость груза явно занижалась. К слову, в середине мая 2019 года группа ввезла на аналогичном грузовике 302 предмета, оцененных в 23,5 тысячи евро. То есть под 79 евро за вещь. Та же самая вещь потом могла уходить по стоимости квартиры-студии в Мурино. Всего за 8 лет таким образом ввезли более 800 раритетов.

