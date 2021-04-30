Писатель Дмитрий Орехов отсудил компенсацию за нарушение авторских прав. По его сценарию поставили пьесу

Калининский районный суд вынес решение по иску писателя Дмитрия Миклухо-Маклая, пишущего под псевдонимом Дмитрий Орехов, к ООО «Питер Продакшн», актёру Дмитрию Дорошенко и режиссёру Людмиле Никитиной. Истец требовал взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав и за моральный вред. Подробности 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



В обосновании своего иска Дмитрий Орехов указал, что является автором сценария пьёсы-пародии «Блеф». В 2018 году он узнал, что по его работе поставлен одноимённый спектакль. С ответчиков он попросил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Автор пояснил, что согласия на использование своего сценария не давал, а он использовался с 2018-го по 2020 год включительно. Зрителям спектакль был показан 8 раз на различных площадках Петербурга.

