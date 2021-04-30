Писатель Дмитрий Орехов отсудил компенсацию за нарушение авторских прав. По его сценарию поставили пьесу

Калининский районный суд вынес решение по иску писателя Дмитрия Миклухо-Маклая, пишущего под псевдонимом Дмитрий Орехов, к ООО «Питер Продакшн», актёру Дмитрию Дорошенко и режиссёру Людмиле Никитиной. Истец требовал взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав и за моральный вред. Подробности 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В обосновании своего иска Дмитрий Орехов указал, что является автором сценария пьёсы-пародии «Блеф». В 2018 году он узнал, что по его работе поставлен одноимённый спектакль. С ответчиков он попросил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Автор пояснил, что согласия на использование своего сценария не давал, а он использовался с 2018-го по 2020 год включительно. Зрителям спектакль был показан 8 раз на различных площадках Петербурга.
Ответчики — ООО «Питер Продакшн» и Дорошенко — иск не признали, в обоснование указали, что при постановке спектакля использовался сценарий Никитиной.
Ответчик Никитина представила суду свой текст сценария. Истец, ознакомившись с ним, увидел плагиат.
Судом была назначена экспертиза. Выводы эксперта подтвердили позицию истца о том, что спектакль «Блеф» поставлен по его сценарию.
Суд взыскал с ООО «Питер Продакшн», Дорошенко и Никитиной компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 200 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000, расходы на экспертизу в размере 19 660 рублей 80 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 680 рублей, расходы на услуги представителя в размере 40 000 рублей. В сумме 273 340 рублей 80 копеек. На решение подана апелляционная жалоба.
Дмитрий Орехов родился в 1973 году в Ленинграде в семье геологов. Выпускник СПбГУ по специальности востоковед-филолог. Автор книг прозы и публицистики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Наиболее известные произведения — романы «Остров. Подлинная история» и «Будда из Бенареса».