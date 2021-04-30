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В Петербурге исчезла улица Книпович. На дома вернулись таблички с историческим названием

Улицу Книпович переименовали в Петербурге

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как передает 30 апреля корреспондент «Фонтанки», на домах на улице Книпович в Невском районе Петербурга заменили таблички на новые. По решению Топонимической комиссии она теперь называется Смоляной.

Инициатором переименования стал настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. По его словам, к нему обратились прихожане, которые попросили посодействовать в возвращении улице исторического названия.

«Это старое поколение, которое родилось и выросло на Смоляной улице», — сказал он.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Священик Богдан Полевой, настоятель Скорбященской церкви, прихожане которого выступили с инициативой переименования.
Священик Богдан Полевой, настоятель Скорбященской церкви, прихожане которого выступили с инициативой переименования.Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Несмотря на переименование улицы, менять различные документы о регистрации по месту жительства, пребывания или собственности, в которых указан адрес по улице Книпович, не нужно. Они сохранят юридическую силу.

Смоляная улица входила в состав Стеклянного городка — исторического района Петербурга, промышленный профиль которого получил отражение в названиях улиц: Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая. Смоляная улица известна с конца 1871 года. С 1976-го она стала носить имя революционерки Лидии Книпович, которая в 1890-е годы преподавала в Смоленской вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (21)

SU LUX INN
это очень в советском стиле - взять привычное, всем Полюбившееся название и Переименовать! власти поступают, как Коммунисты, позор!
Franklin_Delano_Roosevelt
а может взять тогда довоенный справочник Ленинграда и переименовать все улицы? это же сколько бабла они на этом попилят... я помню - был в 80-е проспект Володарского (как и мост Володарского, где памятник), фигак, приходят капиталисты и лёгким движением руки он превращается в Шлиссельбургский... и так по всему городу....
IvanLoh
Мы добрых граждан позабавим и…
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