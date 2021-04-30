Как передает 30 апреля корреспондент «Фонтанки», на домах на улице Книпович в Невском районе Петербурга заменили таблички на новые. По решению Топонимической комиссии она теперь называется Смоляной.
Инициатором переименования стал настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. По его словам, к нему обратились прихожане, которые попросили посодействовать в возвращении улице исторического названия.
«Это старое поколение, которое родилось и выросло на Смоляной улице», — сказал он.
Несмотря на переименование улицы, менять различные документы о регистрации по месту жительства, пребывания или собственности, в которых указан адрес по улице Книпович, не нужно. Они сохранят юридическую силу.
Смоляная улица входила в состав Стеклянного городка — исторического района Петербурга, промышленный профиль которого получил отражение в названиях улиц: Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая. Смоляная улица известна с конца 1871 года. С 1976-го она стала носить имя революционерки Лидии Книпович, которая в 1890-е годы преподавала в Смоленской вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой.