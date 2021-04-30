Как передает 30 апреля корреспондент «Фонтанки», на домах на улице Книпович в Невском районе Петербурга заменили таблички на новые. По решению Топонимической комиссии она теперь называется Смоляной.



Инициатором переименования стал настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. По его словам, к нему обратились прихожане, которые попросили посодействовать в возвращении улице исторического названия.



«Это старое поколение, которое родилось и выросло на Смоляной улице», — сказал он.