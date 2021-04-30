Джесси Айзенберг сыграет Марселя Марсо в фильме про героев Сопротивления

С четверга, 6 мая, в кино начнут показывать «Сопротивление» — большую и весьма патетическую ко-продукцию нескольких европейских стран про Вторую мировую и партизанскую борьбу с нацистами. 16+
Режиссером и сценаристом выступил венесуэлец Джонатан Якубович, снялись в ленте американцы Джесси Айзенберг и Эд Харрис, француженка Клеманс Поэзи, венгр Геза Рериг, немец Маттиас Швайхефер.
Айзенберг играет главную роль — великого мима Марселя Марсо, который начинал свою карьеру вовсе не на парижских подмостках, а в партизанском подполье, и даже псевдоним взял в честь одного из героев Сопротивления, и не из почтения к его памяти, а чтобы скрыть свое еврейское происхождение и спасти собственную жизнь.
В общем, вещь громкая, эффектная, исполненная патетики. Не будь лента такой интернационалистской по духу — ее стоило бы окрестить патриотическим блокбастером, а так — просто весьма достойная и большая работа огромной команды профессионалов.
Иван Чувиляев