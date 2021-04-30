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Хоккеист СКА Матвей Мичков устроил шоу на юниорском чемпионате мира: забил четыре гола немцам, один из них в стиле лакросс

Игрок СКА Мичков забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков стал главной звездой матча Россия — Германия на юниорском чемпионате мира. 16-летний форвард забросил четыре шайбы из шести своей команды.

Один из голов получился особенно красивым, который он исполнил в стиле лакросс — когда шайбу за воротами подхватывают на крюк клюшки и закидывают её в верхний угол ворот.
Вот как это выглядело.

Сборная России обыграла Германию со счётом 6:1. Для нашей национальной команды эта победа стала второй в трёх матчах юниорского чемпионата мира. На старте россияне обыграли США со счетом 7:6 и уступили финнам — 3:4.

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