Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков стал главной звездой матча Россия — Германия на юниорском чемпионате мира. 16-летний форвард забросил четыре шайбы из шести своей команды.
Один из голов получился особенно красивым, который он исполнил в стиле лакросс — когда шайбу за воротами подхватывают на крюк клюшки и закидывают её в верхний угол ворот.
Вот как это выглядело.
А давайте еще раз посмотрим?! Ну чего такого, правда? Хороший же гол! #U18Worlds #россиявмоемсердце #GERRUS pic.twitter.com/tdTBsBHsJo— Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021
Сборная России обыграла Германию со счётом 6:1. Для нашей национальной команды эта победа стала второй в трёх матчах юниорского чемпионата мира. На старте россияне обыграли США со счетом 7:6 и уступили финнам — 3:4.