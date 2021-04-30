Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков стал главной звездой матча Россия — Германия на юниорском чемпионате мира. 16-летний форвард забросил четыре шайбы из шести своей команды.



Один из голов получился особенно красивым, который он исполнил в стиле лакросс — когда шайбу за воротами подхватывают на крюк клюшки и закидывают её в верхний угол ворот.

Вот как это выглядело.

