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Более 98% петербургских выпускников получили зачёт на итоговом сочинении. Тема «Забвению не подлежит» обошла «Время перемен»

Итоговое сочинение в Петербурге, которое даёт допуск к государственной итоговой аттестации, в основной срок 15 апреля написали 29 246 человек. 98 % из них справились с заданием, а самой популярной темой стала «Забвению не подлежит».

Как рассказали 30 апреля в комитете по образованию, подобный результат соответствует итогам прошлых лет и общероссийским. Испытание также прошёл 271 выпускник с ограниченными возможностями.

47 % участников выбрали направление «Забвению не подлежит», 22 % — «Разговор с собой», «Я и другие» — 19 %, а 11 % —«Время перемен». Самой непопулярной темой оказалась «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Её выбрали всего 2 % выпускников. В Смольном добавили, что похожие предпочтения оказались у школьников и в других регионах.

«Итоговое сочинение прошло в Петербурге в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев. Свои результаты сочинения выпускники текущего года могут узнать в своих школах, выпускники прошлых лет — по месту сдачи итогового сочинения», — добавили в комитете.

Те, кто получили незачёт или не смогли присутствовать на итоговом сочинении по уважительной причине, смогут пройти испытание в дополнительные сроки — 12 и 19 мая.

Итоговое сочинение даёт не только допуск к ГИА, но также может быть рассмотрено в вузе при зачислении абитуриента. Работа, в случае представления её при приеме в институт, действительна ещё в течение четырёх лет.

Как рассказывала «Фонтанка», самой популярной темой в 2019 году у российских школьников стала «Надежда и отчаяние».

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