Итоговое сочинение в Петербурге, которое даёт допуск к государственной итоговой аттестации, в основной срок 15 апреля написали 29 246 человек.
Как рассказали 30 апреля в комитете по образованию, подобный результат соответствует итогам прошлых лет и общероссийским. Испытание также прошёл 271 выпускник с ограниченными возможностями.
47 % участников выбрали направление «Забвению не подлежит»,
«Итоговое сочинение прошло в Петербурге в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев. Свои результаты сочинения выпускники текущего года могут узнать в своих школах, выпускники прошлых лет — по месту сдачи итогового сочинения», — добавили в комитете.
Те, кто получили незачёт или не смогли присутствовать на итоговом сочинении по уважительной причине, смогут пройти испытание в дополнительные сроки — 12 и 19 мая.
Итоговое сочинение даёт не только допуск к ГИА, но также может быть рассмотрено в вузе при зачислении абитуриента. Работа, в случае представления её при приеме в институт, действительна ещё в течение четырёх лет.
Как рассказывала «Фонтанка», самой популярной темой в 2019 году у российских школьников стала «Надежда и отчаяние».
Более 98% петербургских выпускников получили зачёт на итоговом сочинении. Тема «Забвению не подлежит» обошла «Время перемен»
Итоговое сочинение в Петербурге, которое даёт допуск к государственной итоговой аттестации, в основной срок 15 апреля написали 29 246 человек.