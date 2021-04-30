В Екатеринбурге одиннадцатилетней девочке пришлось вылезти из окна на 17-м этаже, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает местный портал Е1 30 апреля.
Огонь охватил квартиру на 17-м этаже в доме на улице Колмогорова. Завернутого в простынь ребёнка заметили прохожие, они же вызвали спасителей. «Девочка стоит на окне уже минут тридцать, пожарная лестница к дому не торопится», — прокомментировали очевидцы.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут после поступления вызова. До приезда спасателей жильцы самостоятельно покинули свои квартиры.
Девочке сотрудники МЧС передали специальную маску «Самоспасатель». С помощью неё школьницу удалось вывести из задымлённого помещения. Ребёнка осмотрели медики.
Пожар локализовали в течение 20 минут. На место прибыли девять машин МЧС и 31 спасатель.