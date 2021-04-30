FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Екатеринбурге девочка в простыне балансировала на карнизе 17 этажа, пока горела её комната

Видео: школьница во время пожара полчаса простояла на карнизе 17-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге одиннадцатилетней девочке пришлось вылезти из окна на 17-м этаже, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает местный портал Е1 30 апреля.

Огонь охватил квартиру на 17-м этаже в доме на улице Колмогорова. Завернутого в простынь ребёнка заметили прохожие, они же вызвали спасителей. «Девочка стоит на окне уже минут тридцать, пожарная лестница к дому не торопится», — прокомментировали очевидцы.

Фото: читатель E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут после поступления вызова. До приезда спасателей жильцы самостоятельно покинули свои квартиры.

Девочке сотрудники МЧС передали специальную маску «Самоспасатель». С помощью неё школьницу удалось вывести из задымлённого помещения. Ребёнка осмотрели медики.

Пожар локализовали в течение 20 минут. На место прибыли девять машин МЧС и 31 спасатель.

Фото: читатель E1.RU

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Gorodskoy88
Какое самообладание, не запаниковала на огромной высоте! Стальные нервы и фантастическое мужество!
odpetrograd
Обалдеть. Какая смелая девушка!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний