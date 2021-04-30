В Екатеринбурге одиннадцатилетней девочке пришлось вылезти из окна на 17-м этаже, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает местный портал Е1 30 апреля.



Огонь охватил квартиру на 17-м этаже в доме на улице Колмогорова. Завернутого в простынь ребёнка заметили прохожие, они же вызвали спасителей. «Девочка стоит на окне уже минут тридцать, пожарная лестница к дому не торопится», — прокомментировали очевидцы.