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Московский департамент транспорта экспериментирует с каршерингом в Петербурге

Департамент транспорта Москвы запускает в столице и Петербурге сервис «народного» каршеринга

Столичный департамент транспорта запускает мобильное приложение для «народного» каршеринга, где можно сдать свой автомобиль в аренду друзьям и знакомым. Одновременно с Москвой протестировать новый сервис можно и в Петербурге.

«Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта «Рули». Это «народный каршеринг» — с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом, — сообщил 30 апреля заммэра Москвы Максим Ликсутов в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта. — Параллельно с нами сервис «Рули» запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение».

После регистрации в мобильном приложении «Рули» пользователь, когда его автомобиль ему не нужен, сможет выставлять статус-объявление о возможности арендовать его. Затем нужно будет отметить людей из своего списка контактов, им придет уведомление, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Все условия аренды — где взять, насколько, где и в каком виде оставить, нужно ли заправляться — обсуждаются онлайн.

Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале <a href="https://i.transport.mos.ru/ruli" target="_blank" class="_">Московский транспорт</a>
Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт
Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале <a href="https://i.transport.mos.ru/ruli" target="_blank" class="io-leave-page _">Московский транспорт</a>
Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт
Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале <a href="https://i.transport.mos.ru/ruli" target="_blank" class="io-leave-page _">Московский транспорт</a>
Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт
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Владелец автомобиля сможет в реальном времени получать информацию о том, где машина находится, с какой скоростью движется и сколько топлива в баке. Необходимые для этого телематическое оборудование и модули удаленного доступа первым ста участникам проекта обещают установить бесплатно, а также предоставить ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса.

«Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в тех случаях, когда виноват второй участник ДТП. Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать арендатора среди своих друзей и знакомых либо самостоятельно оформить полис каско. Полис каско покроет ущерб, если виноват будет арендатор машины. В будущем мы планируем добавить возможность страхования поездок по каско», — добавил Ликсутов. Оплата штрафов при этом ложится на нарушителя, так как дату фиксации нарушения можно будет установить четко.

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Столичный департамент транспорта запускает мобильное приложение для «народного» каршеринга, где можно сдать свой автомобиль в аренду друзьям и знакомым

бу-га-га,
всё на дураков))
вот пусть масковский департамент свои личные авто сдаёт)))
для того, чтобы дать авто друзьям знакомым депаратмент не нужен))
доходы - департаменту, а убытки-затраты: амортизация и эксплуатация частному хозяину))
боссы шеринга посчитали , что не отбивается, решили затраты на частников завесить, а сами сесть на % с дохода, бу-га-га))

так не бывает))
f0ntan
Как стали популярны названия в виде глаголов: Рули, Беру, Везу. какие еще будут проекты? Оттяпаю, Свисну
Danik
В Питере на дорогах итак не протолтнуться. Тут еще Москва со своим кар-шерингом. От них одни убытки нормальным людям!
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