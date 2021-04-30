Столичный департамент транспорта запускает мобильное приложение для «народного» каршеринга, где можно сдать свой автомобиль в аренду друзьям и знакомым. Одновременно с Москвой протестировать новый сервис можно и в Петербурге.

«Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта «Рули». Это «народный каршеринг» — с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом, — сообщил 30 апреля заммэра Москвы Максим Ликсутов в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта. — Параллельно с нами сервис «Рули» запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение».

После регистрации в мобильном приложении «Рули» пользователь, когда его автомобиль ему не нужен, сможет выставлять статус-объявление о возможности арендовать его. Затем нужно будет отметить людей из своего списка контактов, им придет уведомление, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Все условия аренды — где взять, насколько, где и в каком виде оставить, нужно ли заправляться — обсуждаются онлайн.

Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт Скриншот с сайта проекта «Рули» на портале Московский транспорт Поделиться Поделиться





