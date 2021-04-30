Баскетбольный «Зенит» заработал рекордную выручку от продажи билетов на матч с «Барселоной»

Стало известно, сколько баскетбольный «Зенит» заработал на билетах по итогам первого домашнего матча плей-офф Евролиги против «Барселоны», который прошел на «Сибур Арене» 28 апреля. По данным «Фонтанки», выручка составила более 4 миллионов рублей.



По стандартам Евролиги, выручка от продажи билетов на матч плей-офф для клубов с лицензией «А» из стран Восточной Европы и России должна составлять не менее 50 000 долларов (около 3,7 миллиона рублей). «Зенит» играет в чемпионате по «уайлд кард».

Сезон 2020/21 стал одним из самых успешных в истории «Зенита». Команда впервые выиграла регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, а также впервые вышла в плей-офф Евролиги, где обыграла в первом матче лидера сезона — «Барселону». Во втором матче петербуржцы уступили лишь в овертайме. Третья игра прошла 28 апреля при 75-процентной заполняемости «Сибур Арены». Посещаемость составила 5187 человек. Среди зрителей на матче присутствовали игроки футбольного «Зенита» Артём Дзюба и Алексей Сутормин, президент РФБ Андрей Кириленко и бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин.