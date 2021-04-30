FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Знаменитого петербургского зайца вернут на пост к Петропавловской крепости

В Петербурге памятник зайцу после ремонта свай, на которых он стоял, вернется под Иоанновский мост через Кронверкский пролив. Ледорезы отремонтировали, привели в порядок и самого косого.

Как рассказали 30 апреля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, открытие памятника состоится 5 мая. Зимой ледорезы накренились от ледовой нагрузки, и специалистам пришлось их вернуть в проектное положение. Во время ремонта свай был очищен и сам миниатюрный памятник.

Зайца установили в 2003 году в рамках празднования 300-летия Петербурга. На дне реки у памятника благодаря туристам скапливаются монеты. По примете брошенная к лапам зайца мелочь повышает шансы на возвращение в город на Неве. Достопримечательность влечет к себе и налетчиков. Как рассказывала «Фонтанка», в апреле прошлого года неизвестный спустился в гидрокостюме к зайцу и в течение часа выгребал деньги со дна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний