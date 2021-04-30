Знаменитого петербургского зайца вернут на пост к Петропавловской крепости

В Петербурге памятник зайцу после ремонта свай, на которых он стоял, вернется под Иоанновский мост через Кронверкский пролив. Ледорезы отремонтировали, привели в порядок и самого косого.



Как рассказали 30 апреля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, открытие памятника состоится 5 мая. Зимой ледорезы накренились от ледовой нагрузки, и специалистам пришлось их вернуть в проектное положение. Во время ремонта свай был очищен и сам миниатюрный памятник.

Зайца установили в 2003 году в рамках празднования 300-летия Петербурга. На дне реки у памятника благодаря туристам скапливаются монеты. По примете брошенная к лапам зайца мелочь повышает шансы на возвращение в город на Неве. Достопримечательность влечет к себе и налетчиков. Как рассказывала «Фонтанка», в апреле прошлого года неизвестный спустился в гидрокостюме к зайцу и в течение часа выгребал деньги со дна.