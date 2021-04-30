Петербургские специалисты создали видеокурс для российских педагогов по онлайн-обучению слабослышащих детей

Петербургская родительская организация «Я тебя слышу» запустила проект, который поможет учителям российских общеобразовательных школ узнать и учитывать особенности восприятия слабослышащих детей, их особые потребности, в том числе в процессе онлайн-обучения. Сегодня в России около 200 тысяч глухих и слабослышащих детей. И немало из них учатся в обычных общеобразовательных школах. Это стало возможным благодаря прогрессу в области скрининга новорожденных и новым средствам слухопротезирования, например, кохлеарным имплантам. Но, когда во время пандемии школы ушли на удалёнку, перейти на дистанционное обучение ребятам с особыми потребностями оказалось труднее всего. Ведь преподаватели должны знать, как сделать обучение доступным для слабослышащих учеников и их сверстников.

Поэтому специалисты из Санкт-Петербургской некоммерческой организации «Я тебя слышу», которые с 2015 года реализуют проекты для людей с нарушенным слухом и их семей, выпустили курс видеороликов, которые помогут учителям организовать дистанционное обучение для детей с нарушенным слухом. Такие ученики могут терять до 50 процентов устной информации в обычной обстановке массовой школы, а обучение через интернет-платформы, используемые для дистанционного обучения, приводит к еще большей сложности слухового восприятия. «Педагоги спешат создать онлайн-платформы обучения, не имея достаточно времени и ресурсов, чтобы обеспечить их доступность для всех учащихся. Это критически важный вопрос справедливости и доступа для огромного числа глухих и слабослышащих учеников массовых школ. Есть ряд инклюзивных стратегий, облегчающих восприятие аудиоинформации, о которых очень важно знать учителю, в классе которого учится ребенок с нарушенным слухом», — рассказали порталу «Открытые НКО» специалисты АНО «Я тебя слышу».