Модный клуб «Грибоедов» оштрафовали за старомодный подход к уборке и обеззараживанию

Куйбышевский суд привлёк к административной ответственности ЗАО «Азимут-2» (модный клуб «Грибоедов») за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Административный протокол в отношении юрлица был составлен 18 апреля. В ходе проверки в известном заведении на Воронежской улице нашли ряд нарушений. Проверяющие не увидели в клубе разметки и отметили, что мебель стоит слишком кучно. Обеззараживание воздуха не проводилось, пятидневный запас дезинфицирующих средств отсутствовал. Ревизоры также зафиксировали нарушения на кухне, обратили внимание на грязь и «неупорядоченное хранение инвентаря для уборки».
Защитник ЗАО «Азимут-2» вину признал, указал, что все выявленные недостатки устранены. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.