Футбольный матч клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 2 мая, перекроет движение по близлежащим улицам. В этот раз в привычную схему ограничений внесли изменения, сдвинув перекрытия на более позднее время.
Как сообщает 30 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта 2 мая будут перекрывать:
- с 0:00 до 24:00 — по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, Большому Петровскому мосту от улицы Савиной к Южной дороге, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
- с 16:00 до 24:00 — по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, по набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;
- с 19:00 до 24:00 — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
С 16:00 до 24:00 будет введено двустороннее движение по Теннисной и Велосипедной аллеям, а на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге — движение по полосам.
Также с 19:00 до 24:00 при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы будет действовать знак «Движение направо».
Помимо этого, с 0:00 до 24:00 будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и на нечетной стороне улицы Савиной.