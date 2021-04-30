Футбольный матч клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 2 мая, перекроет движение по близлежащим улицам. В этот раз в привычную схему ограничений внесли изменения, сдвинув перекрытия на более позднее время.

С 16:00 до 24:00 будет введено двустороннее движение по Теннисной и Велосипедной аллеям, а на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге — движение по полосам.

Также с 19:00 до 24:00 при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы будет действовать знак «Движение направо».

Помимо этого, с 0:00 до 24:00 будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и на нечетной стороне улицы Савиной.