Кандидатов в водители в России будут проверять на алкоголизм и наркоманию

Министерство здравоохранения РФ разработало новый приказ, который будет регулировать процедуру получения медицинских справок для получения водительских прав. Об этом 30 апреля пишет «Коммерсантъ».
Лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя и для проверки на наличие ряда запрещенных веществ, включая синтетические и растительные наркотики, предстоит пройти тем водителям, у которых врач заметил определенные признаки. Однако какие именно — в документе, как пишет издание, не уточняется. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной.
В настоящий момент проект оценивают в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Предполагается, что в случае принятия документа действующий приказ
Как писала «Фонтанка», новововведение уже обсуждалось в 2019 году, но тогда выяснилось, что из-за лабораторных тестов стоимость медсправки может вырасти в 10 раз. Против этого выступил президент России Владимир Путин, после чего Минздрав решил доработать документ.