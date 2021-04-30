Кандидатов в водители в России будут проверять на алкоголизм и наркоманию

Лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя и для проверки на наличие ряда запрещенных веществ, включая синтетические и растительные наркотики, предстоит пройти тем водителям, у которых врач заметил определенные признаки. Однако какие именно — в документе, как пишет издание, не уточняется. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной.

Министерство здравоохранения РФ разработало новый приказ, который будет регулировать процедуру получения медицинских справок для получения водительских прав. Об этом 30 апреля пишет « Коммерсантъ ».

В настоящий момент проект оценивают в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Предполагается, что в случае принятия документа действующий приказ № 344н 2015 года отменят, а новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как писала «Фонтанка», новововведение уже обсуждалось в 2019 году, но тогда выяснилось, что из-за лабораторных тестов стоимость медсправки может вырасти в 10 раз. Против этого выступил президент России Владимир Путин, после чего Минздрав решил доработать документ.