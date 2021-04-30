FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Кандидатов в водители в России будут проверять на алкоголизм и наркоманию

Минздрав обяжет проверять кандидатов в водители на алкоголизм и употребление наркотиков

Министерство здравоохранения РФ разработало новый приказ, который будет регулировать процедуру получения медицинских справок для получения водительских прав. Об этом 30 апреля пишет «Коммерсантъ».

Лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя и для проверки на наличие ряда запрещенных веществ, включая синтетические и растительные наркотики, предстоит пройти тем водителям, у которых врач заметил определенные признаки. Однако какие именно — в документе, как пишет издание, не уточняется. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной.

В настоящий момент проект оценивают в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Предполагается, что в случае принятия документа действующий приказ № 344н 2015 года отменят, а новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как писала «Фонтанка», новововведение уже обсуждалось в 2019 году, но тогда выяснилось, что из-за лабораторных тестов стоимость медсправки может вырасти в 10 раз. Против этого выступил президент России Владимир Путин, после чего Минздрав решил доработать документ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265843015
Прекрасная новость, а то не раз видел как под окнами курнут в машине и поехали, а потом неизвестно кто страдает от таких ублю...
Zdobsi
Надо чтобы не было водителей со 250+ штрафами. В этом плане копать. На второй раз изымать в доход государства авто например.
И все. Эти все проверки есть. И они достаточные. Надо увеличивать практику для получающих права в два раза. Именно это и повысит безаварийность. Просто тесты ничего не дадут вообще, кроме удорожания медсправок, что вызывает раздражение у электората, тем более перед выборами.
Маэстро
"у которых врач заметил определенные признаки". На этой фразе можно заканчивать всю эту идею))) Осталось уточнить, чем ослабляется внимание врача.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний