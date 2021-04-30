В Петербурге задержаны посредники в мошеннической схеме. До «головы» не дотянуться

Полиция Петербурга задержала четверых мужчин, которые, как полагают оперативники, выступали в роли посредников в крупной мошеннической схеме. Обманывали традиционно самый уязвимый слой населения — пенсионеров, рассказывали им сказки о попавших в беду родственниках. Подробности 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Задержанным, по данным главка, от 34 до 54 лет. Схема обмана тривиальная. Пожилым людям звонили, представлялись либо родственником, попавшим в аварию, либо сотрудником правоохранительных органов. Далее собеседник рассказывал о необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей стороне деньги с целью компенсации вреда. В квартиру испуганного пенсионера приходил курьер, который забирал нужную сумму.

«На данный момент установлены пять человек, пострадавших от действий указанных граждан. Это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил порядка пяти миллионов рублей. Как было установлено оперативниками, двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Они курировали деятельность курьеров и аккумулировали у себя полученные незаконным путем денежные средства. При этом комиссия, взымаемая как курьерами, так и координаторами, составляла порядка 10 % от суммы, которую удавалось получить от пенсионера», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативники установили, что колл-центр и головной офис располагаются на территории Украины. Туда и перечислялись добытые обманом деньги. Задержанные знакомы с Уголовным кодексом на собственном опыте (были неоднократно судимы). При этом они уверяли полицию, что просто работали, отыскав вакансию в Интернете, а о противоправности своих действий не подозревали.