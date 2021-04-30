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В Петербурге задержаны посредники в мошеннической схеме. До «головы» не дотянуться

Мошенники, рассказывавшие пенсионерам истории о ДТП, задержаны в Петербурге

Полиция Петербурга задержала четверых мужчин, которые, как полагают оперативники, выступали в роли посредников в крупной мошеннической схеме. Обманывали традиционно самый уязвимый слой населения — пенсионеров, рассказывали им сказки о попавших в беду родственниках. Подробности 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанным, по данным главка, от 34 до 54 лет. Схема обмана тривиальная. Пожилым людям звонили, представлялись либо родственником, попавшим в аварию, либо сотрудником правоохранительных органов. Далее собеседник рассказывал о необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей стороне деньги с целью компенсации вреда. В квартиру испуганного пенсионера приходил курьер, который забирал нужную сумму.

«На данный момент установлены пять человек, пострадавших от действий указанных граждан. Это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил порядка пяти миллионов рублей. Как было установлено оперативниками, двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Они курировали деятельность курьеров и аккумулировали у себя полученные незаконным путем денежные средства. При этом комиссия, взымаемая как курьерами, так и координаторами, составляла порядка 10 % от суммы, которую удавалось получить от пенсионера», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники установили, что колл-центр и головной офис располагаются на территории Украины. Туда и перечислялись добытые обманом деньги. Задержанные знакомы с Уголовным кодексом на собственном опыте (были неоднократно судимы). При этом они уверяли полицию, что просто работали, отыскав вакансию в Интернете, а о противоправности своих действий не подозревали.

Полиция продолжает устанавливать новые эпизоды и искать других пострадавших от рук телефонных мошенников.

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Комментарии (3)

Uni
"Оперативники установили, что колл-центр и головной офис располагаются на территории Украины"

Да-да, именно на Украине. Это же так удобно, чтоб не работать, а крышевать местных. Всё на уУкраине! И наркобизнес весь на Украине, и интим-салоны, и гастарбайтеры-нелегалы. )))
dedmoroz_5e4d8827384c2
почему это не дотянуться... держать их до упора... очень важно уточнить, кто бенефициар ограблений наших пенсионеров/
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