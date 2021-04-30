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Пенсионера из Отрадного подозревают в растлении внучки-четвероклассницы

Жителя Кировского района области задержали по делу о сексуальном насилии над школьницей

Следственный комитет в Петербурге месяц проверял заявление 34-летней жительницы Колпино. Она сообщала о неродственном поведении свекра по отношению к её 10-летней дочери.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, утром в четверг сотрудники полиции зашли в дом к 56-летнему на Вокзальной улице в городе Отрадный. Днем раньше Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению, которое к ним поступило в марте этого года. В нем женщина сообщала, что летом 2018 года, когда её дочери было лишь восемь лет, в Понтонном отец мужа совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. По этой статье дело и возбудили 28 апреля.

Мужчина был доставлен в СК, а потом помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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Комментарии (5)

ДоДо
Как через столько лет доказывать-то будут?
А может это всего-навсего "квартирный" вопрос?
265868215
Надо запретить задержания и помещение в ИВС по всем доследственным и следственным действиям когда не требуется незамедлительное пресечение длящегося правонарушения или преступления или имеется вероятность помехи следствию или ухода от ответственности. В данном случае могли бы просто по повестке через недельку другую вызвать, тут до меры пресечения как до Китая пешком, вы умники сначала подтверждающие факты преступления разыщите сначала , опросите с психологом ребенка например.
dedmoroz_5e4d8827384c2
так, свёкр, ты нам надоел, переезжай-ка в казённый дом))
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