Пенсионера из Отрадного подозревают в растлении внучки-четвероклассницы

Следственный комитет в Петербурге месяц проверял заявление 34-летней жительницы Колпино. Она сообщала о неродственном поведении свекра по отношению к её 10-летней дочери.



Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, утром в четверг сотрудники полиции зашли в дом к 56-летнему на Вокзальной улице в городе Отрадный. Днем раньше Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению, которое к ним поступило в марте этого года. В нем женщина сообщала, что летом 2018 года, когда её дочери было лишь восемь лет, в Понтонном отец мужа совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. По этой статье дело и возбудили 28 апреля.

