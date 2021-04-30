Коронавирусом заразились более 150 миллионов землян

Количество подтверждённых случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 150 миллионов. 30 апреля к 10:20 оно достигло 150 532 861 человека. Число смертей, причиной которых признан коронавирус, составило 3 165 999.

На первом месте по числу заражений и смертей находятся США. Индия на втором месте по числу заболевших и на четвёртом по числу смертей. Бразилия — третья по заболевшим и вторая по умершим.