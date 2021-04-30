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Коронавирусом заразились более 150 миллионов землян

Количество подтверждённых случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 150 миллионов. 30 апреля к 10:20 оно достигло 150 532 861 человека. Число смертей, причиной которых признан коронавирус, составило 3 165 999.

На первом месте по числу заражений и смертей находятся США. Индия на втором месте по числу заболевших и на четвёртом по числу смертей. Бразилия — третья по заболевшим и вторая по умершим.

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Россия на шестом месте по числу зафиксированных случаев заболевания — 4 742 142. Подтверждённых летальных исходов в нашей стране, по данным Университета Хопкинса, 107 902, это седьмое место в списке стран.

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Комментарии (3)

2356897676
А есть статистика по марсианам, венерианцам и пришельцам с Сириуса?
Маэстро
Огромные страшные цифры! Они означают, что заболевших на планете 1,9% от населения, умерших 0,04%. В России намного больше: заболевших 3,2%, умерших 0,07%. Это за период чуть больше года. Получается, что, если пандемия продлится ещё полторы тысячи лет, могут вымереть все. Эх, не дожить мне до конца света.
260766661
Вот это да. Вот это поворот из 7 млрд. 150 млн. Такими темпами до 10% от населения дойдем только через лет 5.
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