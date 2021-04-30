Жителя Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летними дочерьми-близняшками

Неоднократно судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии. Пострадавшие — его дочери-близняшки.



Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне около трех дня у дома 10, корпус 1, в Учебном переулке сотрудники уголовного розыска Выборгского района задержали 43-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.



По версии следствия, с мая 2020 года по апрель 2021 года мужчина растлевал своих дочерей-близняшек, которым только исполнилось 4 года. Детей увезли в больницу.

