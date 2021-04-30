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Жителя Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летними дочерьми-близняшками

Двух четырехлетних девочек госпитализировали после возбуждения дела о сексуальном насилии в Петербурге

Неоднократно судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии. Пострадавшие — его дочери-близняшки.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне около трех дня у дома 10, корпус 1, в Учебном переулке сотрудники уголовного розыска Выборгского района задержали 43-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

По версии следствия, с мая 2020 года по апрель 2021 года мужчина растлевал своих дочерей-близняшек, которым только исполнилось 4 года. Детей увезли в больницу.

Мужчина ведет актвиную жизнь в соцсетях. Только во «ВКонтакте» у него пять страниц: среди друзей в основном женщины. На одной из страниц указано, что у него также есть сын 18 лет. На другой есть много фото дочек в детском саду и дома.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления, связанные с наркотиками.

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