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Из Фонтанки достали тело пропавшего мастера метрополитена. До этого со дна подняли его рюкзак с гирей

Объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым

Тело 42-летнего мастера метрополитена выловили спасатели из реки Фонтанки в центре Петербурга. Мужчину искали месяц, признаком его вероятной гибели двумя днями ранее стал случайно обнаруженный дайверами рюкзак в Крюковом канале.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, труп накануне достали из реки между Измайловским и Красноармейским мостами. Погибшим оказался объявленный в федеральный розыск сотрудник метрополитена с зарегистрированным ИП.

Фото: Фото читателя «Фонтанки» Ивана
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28 апреля дайверы, обследуя дно Крюкова канала, наткнулись на рюкзак с вещами погибшего. Помимо небольшой суммы наличными, карточек, планшета и документов в сумке лежали гиря и блины от штанги. Находка была столь тяжёлой, что её пришлось вытягивать тросом.

47news.ru

Месяц назад погибший, не сказав никому ни слова, сел в бордовый «Вольво С80» и уехал, сообщили 47news близкие. «Не говорил, что собирается с кем-то встретиться. По камерам «Безопасного города» удалось проследить, куда поехала машина. Через неделю ее нашли запертой на Крюковом канале. Получается странно, прежде чем остановиться, он навернул круга три по набережной Фонтанки и Садовой. Дальше след теряется, куда пошел, не видно. Телефон выключен, а последний раз был в доступе на Крюковом канале», — рассказал корреспонденту родственник исчезнувшего.

47news.ru

Фото: Фото читателя «Фонтанки» Ивана

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Комментарии (2)

Silver867
В 90-е тело прямо в машине бы бросили.
Василий Марущак
Спасибо что не 90-е
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