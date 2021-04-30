Тело 42-летнего мастера метрополитена выловили спасатели из реки Фонтанки в центре Петербурга. Мужчину искали месяц, признаком его вероятной гибели двумя днями ранее стал случайно обнаруженный дайверами рюкзак в Крюковом канале.
Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, труп накануне достали из реки между Измайловским и Красноармейским мостами. Погибшим оказался объявленный в федеральный розыск сотрудник метрополитена с зарегистрированным ИП.
28 апреля дайверы, обследуя дно Крюкова канала, наткнулись на рюкзак с вещами погибшего. Помимо небольшой суммы наличными, карточек, планшета и документов в сумке лежали гиря и блины от штанги. Находка была столь тяжёлой, что её пришлось вытягивать тросом.
Месяц назад погибший, не сказав никому ни слова, сел в бордовый «Вольво С80» и уехал, сообщили 47news близкие. «Не говорил, что собирается с кем-то встретиться. По камерам «Безопасного города» удалось проследить, куда поехала машина. Через неделю ее нашли запертой на Крюковом канале. Получается странно, прежде чем остановиться, он навернул круга три по набережной Фонтанки и Садовой. Дальше след теряется, куда пошел, не видно. Телефон выключен, а последний раз был в доступе на Крюковом канале», — рассказал корреспонденту родственник исчезнувшего.