Не поделили крышу. Два гида устроили стрельбу в центре Петербурга за право первым провести нелегальную экскурсию

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, ночью в правоохранительные органы обратился 19-летний петербуржец. Он сообщил, что у дома 51 по улице Восстания в ходе конфликта оппонент выстрелил ему в лицо из газового пистолета.



С травмой лица молодой человек был доставлен в медучреждение. А полиция задержала стрелявшего — им оказался 18-летний житель Петербурга. У него изъято газовое устройство.



И стрелявший, и пострадавший, как установили сотрудники МВД, являются организаторами нелегальных экскурсий по городским крышам. Спор у них произошел, когда они столкнулись у дома, где оба собирались провести прогулку для клиентов. Словесная перепалка из-за права первенства на проход на крышу переросла в драку со стрельбой.

