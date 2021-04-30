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Не поделили крышу. Два гида устроили стрельбу в центре Петербурга за право первым провести нелегальную экскурсию

Петербуржец оказался в больнице после конфликта со стрельбой в Петербурге

Полиция Центрального района проводит проверку после конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, ночью в правоохранительные органы обратился 19-летний петербуржец. Он сообщил, что у дома 51 по улице Восстания в ходе конфликта оппонент выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

С травмой лица молодой человек был доставлен в медучреждение. А полиция задержала стрелявшего — им оказался 18-летний житель Петербурга. У него изъято газовое устройство.

И стрелявший, и пострадавший, как установили сотрудники МВД, являются организаторами нелегальных экскурсий по городским крышам. Спор у них произошел, когда они столкнулись у дома, где оба собирались провести прогулку для клиентов. Словесная перепалка из-за права первенства на проход на крышу переросла в драку со стрельбой.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, отмечают в главке, будет решен вопрос о привлечении обоих молодых людей к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

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Комментарии (10)

260563251
у Павла Перца на ютуб-канале было интервью с одним из организаторов экскурсию по крышам. Тот рассказывал о риске подобного беспредела
264740111
Странно, что клиенты с обеих сторон в драке не участвовали.
Abu-Denis
Так вот из-за кого жестяные крыши повсеместно протекают. Идиоты толпами ходят, аж очередь выстраивается.
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