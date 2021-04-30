Поисковики под Кировском искали останки участников Великой Отечественной, а раскопали труп в джинсовых шортах

Возможно, криминальный труп раскопали участники акции «Вахта памяти» в Кировском районе Ленинградской области. Во время поисковой операции челябинский отряд «Опора» наткнулся на скелетированные останки человека в джинсовых шортах. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.

О находке в полицию сообщили накануне днём. Тело было обнаружено на территории урочища Гайтолово под посёлком Приладожский.

Труп был захоронен на глубине около 1,2 метра в лесу. С места были изъяты сами останки, а также сохранившиеся фрагменты одежды.