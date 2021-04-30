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Поисковики под Кировском искали останки участников Великой Отечественной, а раскопали труп в джинсовых шортах

В Ленобласти волонтёры «Вахты памяти» нашли останки, но не времён войны

Возможно, криминальный труп раскопали участники акции «Вахта памяти» в Кировском районе Ленинградской области. Во время поисковой операции челябинский отряд «Опора» наткнулся на скелетированные останки человека в джинсовых шортах. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.

О находке в полицию сообщили накануне днём. Тело было обнаружено на территории урочища Гайтолово под посёлком Приладожский.

Труп был захоронен на глубине около 1,2 метра в лесу. С места были изъяты сами останки, а также сохранившиеся фрагменты одежды.

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Комментарии (3)

reyals
1.2 метра. Хорошо подготовились, раз такую глубокую могилу вырыли.
OldObyvatel
Это был американский рабочий-доброволец, на последние деньги отправившийся бороться с фашизмом.
Денег хватило только на шорты.
Evgeniy Opel_Reshetov
Тот, кто его там закопал судя по всему обладал изрядным чувством юмора.
Только не догадался снять шорты. Если бы снял, то несчастного вполне возможно перезахоронили бы как героя.
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