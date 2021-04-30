На религиозном празднике Лаг ба-Омер, который отмечается в память об окончании страшной эпидемии, в Израиле в ночь на 30 апреля погибли десятки людей.
Как сообщает РИА Новости, по данным газеты Jerusalem Post, число жертв достигло 44, пострадали более 100 человек. Сначала предполагалось, что причиной трагедии стало обрушение трибун, но позже в экстренной медицинской службе «Маген Давид Адом» уточнили, что к смертям привела именно давка. По информации газеты «Гаарец», несколько человек поскользнулись на ступеньках, и люди вокруг тоже стали падать.
Праздник отмечали на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу, собралось не менее ста тысяч человек. Это было первое массовое мероприятие в Израиле после отмены коронавирусных ограничений.
В эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте приняли участие военнослужащие израильской армии. «В эти часы бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон», — цитирует РИА пресс-службу военных.