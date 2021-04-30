FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В давке на религиозном празднике в Израиле погибли более 40 человек

На религиозном празднике Лаг ба-Омер, который отмечается в память об окончании страшной эпидемии, в Израиле в ночь на 30 апреля погибли десятки людей.

Как сообщает РИА Новости, по данным газеты Jerusalem Post, число жертв достигло 44, пострадали более 100 человек. Сначала предполагалось, что причиной трагедии стало обрушение трибун, но позже в экстренной медицинской службе «Маген Давид Адом» уточнили, что к смертям привела именно давка. По информации газеты «Гаарец», несколько человек поскользнулись на ступеньках, и люди вокруг тоже стали падать.

Праздник отмечали на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу, собралось не менее ста тысяч человек. Это было первое массовое мероприятие в Израиле после отмены коронавирусных ограничений.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

В эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте приняли участие военнослужащие израильской армии. «В эти часы бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон», — цитирует РИА пресс-службу военных.

Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I–II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля. Во время праздника Лаг ба-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265839655
дебилы зомбированные.
James Cook
Вот что крест животворящий делает
Cashmare
люди наши, в стремлении снискать божью благодать, затопчут любого (ц) задорнов. ну и к ненашим это тоже относится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний