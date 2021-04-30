На религиозном празднике Лаг ба-Омер, который отмечается в память об окончании страшной эпидемии, в Израиле в ночь на 30 апреля погибли десятки людей.



Как сообщает РИА Новости, по данным газеты Jerusalem Post, число жертв достигло 44, пострадали более 100 человек. Сначала предполагалось, что причиной трагедии стало обрушение трибун, но позже в экстренной медицинской службе «Маген Давид Адом» уточнили, что к смертям привела именно давка. По информации газеты «Гаарец», несколько человек поскользнулись на ступеньках, и люди вокруг тоже стали падать.

