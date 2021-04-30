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Петербургская погода готовится к майским праздникам. Но в прогнозе всё ещё есть снег

В Петербурге потеплеет до плюс 10, возможен небольшой дождь

Петербург будет провожать апрель и встречать май «со слезами на глазах», то есть небольшими дождями. По ночам пока заморозки, а днём солнца всё больше.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 апреля дождик возможен во второй половине, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 1 — минус 1 градуса, днём же она вырастет уже до плюс 8–10 градусов.

Таким образом, дневная температура достигла обычных значений для конца апреля, а ночью она всё ещё пониженная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от плюс 2 до плюс 15 градусов в течение суток. Самое холодное 30 апреля выдалось в 1978 году, когда минимальная дневная температура составила минус 5 градусов, а самое тёплое — в 1998 году, плюс 23.

В выходные, 1 и 2 мая, по ночам будет до минус 1 градуса. В субботу местами ожидается небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. А в воскресенье, по прогнозу, будет уже без осадков и теплее — плюс 10–12 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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