Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 апреля дождик возможен во второй половине, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 1 — минус 1 градуса, днём же она вырастет уже до плюс 8–10 градусов.



Таким образом, дневная температура достигла обычных значений для конца апреля, а ночью она всё ещё пониженная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от плюс 2 до плюс 15 градусов в течение суток. Самое холодное 30 апреля выдалось в 1978 году, когда минимальная дневная температура составила минус 5 градусов, а самое тёплое — в 1998 году, плюс 23.