Специальный робот для приготовления паэльи, изобретенный в Испании, уже заинтересовал гостиничные и ресторанные сети. Об этом пишет The Guardian.



Роботу можно настроить программу, оставить ему продукты, а дальше он всё сделает сам. Помимо паэльи, роборука сможет приготовить гамбургеры, пиццу или пожарить картошку фри.



«В конце концов, это помощник. Я люблю говорить, что это немного похоже на соковыжималку, куда вы кладете апельсины и получаете сок. Это тоже робот — люди этого просто не понимают — как и автомат по продаже кофе. Никто не смотрит на них и не говорит: "Боже! Это крадет рабочие места у людей!"», — заявил глава компании-производителя Be a Robot 5 Энрике Лилло. Главное для робота — хороший рецепт и правильные ингредиенты, добавил создатель оригинальной машины.