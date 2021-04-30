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Испанцы создали роборуку для того, чтобы готовить паэлью

Специальный робот для приготовления паэльи, изобретенный в Испании, уже заинтересовал гостиничные и ресторанные сети. Об этом пишет The Guardian.

Роботу можно настроить программу, оставить ему продукты, а дальше он всё сделает сам. Помимо паэльи, роборука сможет приготовить гамбургеры, пиццу или пожарить картошку фри.

«В конце концов, это помощник. Я люблю говорить, что это немного похоже на соковыжималку, куда вы кладете апельсины и получаете сок. Это тоже робот — люди этого просто не понимают — как и автомат по продаже кофе. Никто не смотрит на них и не говорит: "Боже! Это крадет рабочие места у людей!"», — заявил глава компании-производителя Be a Robot 5 Энрике Лилло. Главное для робота — хороший рецепт и правильные ингредиенты, добавил создатель оригинальной машины.

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Комментарии (1)

Uni
Промышленные роботы - сила. Кстати, в России качественную механику для манипулятроров делать не умеют от слова "совсем". Про электронику даже и не говорю.
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