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В Петербурге прохожие встали на защиту женщины, перебежавшей дорогу не по «зебре». В полицию её забрали в наручниках

Женщину забрали в отделение полиции в наручниках после нарушения ПДД в Петербурге

Жительница Петербурга уехала в отдел полиции в наручниках после того, как перешла дорогу в неположенном месте на глазах у полицейских. Её задержанию противились прохожие, но активнее всего — она сама.

Последствия дерзкого нарушения ПДД показали в паблике «Мегаполис+» во «ВКонтакте» 29 апреля. Накануне около полудня правилами пренебрегла женщина. Не дойдя до «зебры», она устремилась через проспект Просвещения к улице Симонова. Проезжую часть преодолела без происшествий, но была застигнута нарядом ДПС. Пешеходный демарш сотрудники решили не спускать, однако встретили активное сопротивление.

На помощь к нарушительнице подоспели сочувствующие. Судя по видео, служебную машину попытались взять в кольцо, в адрес полицейских посыпались упрёки — мол, сами не без греха. «Так нельзя делать, даже если она неправильно перешла дорогу», — увещевает на записи пенсионерка. Женщина будто бы была с коляской, но на кадрах её нет.

Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

«54-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в зоне его видимости, чем нарушила п. 4 ПДД РФ. При этом пыталась скрыться с места совершения административного правонарушения», — подтвердили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.

Её объяснение с полицией вышло бурным. Требования ожидаемого воздействия не оказали, женщина не повиновалась и, как уточнили в ведомстве, несколько раз ударила сотрудника по лицу.

«После чего в отношении указанной гражданки были применены спецсредства — наручники — для ограничения движения. Она была задержана и доставлена в отделение полиции», — сообщают в главке.

Петербурженка получила протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП о нарушении пешеходом правил дорожного движения. Более серьезные последствия её общения с правоохранителями не исключены — по факту её действий проводится проверка, процессуальное решение будет принято по её результатам.

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Комментарии (7)

Oleg_I
Уже те кому за 55 пошли своих отбивать. Первый блин комом, но страшно представить, что дальше будет.
mavar
Неужели, наконец-то, пешеходов начнут воспитывать?
260738981
Всё правильно сделали ДПС. Нарушила и попалась-будь добра присесть на штраф. В всем защитниам желаю сбить такую нарушительнцу и потом сесть за это только уже на бутылку.
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