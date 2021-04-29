Последствия дерзкого нарушения ПДД показали в паблике «Мегаполис+» во «ВКонтакте» 29 апреля. Накануне около полудня правилами пренебрегла женщина. Не дойдя до «зебры», она устремилась через проспект Просвещения к улице Симонова. Проезжую часть преодолела без происшествий, но была застигнута нарядом ДПС. Пешеходный демарш сотрудники решили не спускать, однако встретили активное сопротивление.

Жительница Петербурга уехала в отдел полиции в наручниках после того, как перешла дорогу в неположенном месте на глазах у полицейских. Её задержанию противились прохожие, но активнее всего — она сама.

На помощь к нарушительнице подоспели сочувствующие. Судя по видео, служебную машину попытались взять в кольцо, в адрес полицейских посыпались упрёки — мол, сами не без греха. «Так нельзя делать, даже если она неправильно перешла дорогу», — увещевает на записи пенсионерка. Женщина будто бы была с коляской, но на кадрах её нет.

«54-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в зоне его видимости, чем нарушила п. 4 ПДД РФ. При этом пыталась скрыться с места совершения административного правонарушения», — подтвердили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.



Её объяснение с полицией вышло бурным. Требования ожидаемого воздействия не оказали, женщина не повиновалась и, как уточнили в ведомстве, несколько раз ударила сотрудника по лицу.



«После чего в отношении указанной гражданки были применены спецсредства — наручники — для ограничения движения. Она была задержана и доставлена в отделение полиции», — сообщают в главке.



Петербурженка получила протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП о нарушении пешеходом правил дорожного движения. Более серьезные последствия её общения с правоохранителями не исключены — по факту её действий проводится проверка, процессуальное решение будет принято по её результатам.