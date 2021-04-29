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«Машины перевёрнуты, людей достают». Очевидцы сообщили о серьёзном ДТП на юге Петербурга

Два автомобиля превратились в груду металла после аварии у парка Победы в Петербурге

Статистику вечерних происшествий в Петербурге пополнила серьёзная авария в Московском районе. Об этом 29 апреля очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, она произошла на Московском проспекте у парка Победы. «Машины перевёрнуты, людей достают. Жесть», — поделилась впечатлениями от увиденного автор ролика.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по опубликованным кадрам, в результате ДТП пострадали две машины. Как уточняют очевидцы, одна из них перевернулась и врезалась в другой автомобиль. «Кажется, снова кто-то хотел обогнать справа и не заметил припаркованный автомобиль», — предположили свидетели происшествия.

читатель «Фонтанки»

О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Авто, похожий на вольво хс90 по ходу просто стоял, и возможно там, где остановка разрешена, но это не точно. А может и двигался по правому ряду.
А вот лётчик на перевёртыше по ходу низко летел..
Киношка будет?
Хотя и без неё почти наверняка виновен недо-асс, быстрый, как понос...
PSW
Дааа... найти обочину у Московского проспекта - это долго искать надо!
bluxer
Автор, ещё раз повторяю: обочина у тебя в деревне, а у Парка Победы тротуар.
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