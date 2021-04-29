Статистику вечерних происшествий в Петербурге пополнила серьёзная авария в Московском районе. Об этом 29 апреля очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам свидетелей аварии, она произошла на Московском проспекте у парка Победы. «Машины перевёрнуты, людей достают. Жесть», — поделилась впечатлениями от увиденного автор ролика.