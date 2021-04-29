Фотографии находки 29 апреля опубликовали в группе «ВКонтакте» «Солнечное пляж «Ласковый»». Судя по снимкам, автомобиль оказался в бедственном положении, крепко застряв в песке. «Хоть бы раз что-нибудь хорошее прибило...», — иронизируют в комментариях.

Неожиданную находку сделали гуляющие по побережью Финского залива в Курортном районе Петербурга. У кромки воды, увязнув в песке, загорал «Гелендваген». Заинтересованных в его вызволении поблизости не застали.

В ответственном за содержание пляжей в этом районе СПб ГБУ «Курортный берег» «Фонтанке» рассказали, что фотографии «потерявшегося» в песках «Гелендвагена» работникам учреждения прислали в четверг. Его заметили неподалёку от спасательной станции № 23, однако к утреннему объезду пляжей машина успела исчезнуть. Следы шин слизывала вода.

По данным «Фонтанки», Mercedes-Benz 2020 года выпуска, который сфотографировали у залива, зарегистрирован на ООО «Комплист». Заявленная деятельность — оптовая торговля бумагой, картоном и подобными материалами. В компании признали внедорожник. «У нас он, всё в порядке. Стоит под окнами», — заверил по телефону сотрудник. На вопрос о том, почему автомобиль оказался бесхозным на побережье, ответить он не смог.



В ГБУ «Курортный берег» заявили, что выезд к воде на машине является правонарушением. ГИБДД о нём уже известили.



Штраф за подъезд к водоемам или стоянку около них предусмотрен статьей 8.42 КоАП. Граждане рискуют заплатить от 3 до 4,5 тысяч, должностные лица — от 8 до 12 тысяч. Юрлицам подобное нарушение может стоить от 200 до 400 тысяч рублей.