FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В песках у Финского залива нашли увязший «Гелендваген». Бесхозным он оставался недолго

«Гелендваген» бросили в песке в петербургском посёлке Солнечное

Неожиданную находку сделали гуляющие по побережью Финского залива в Курортном районе Петербурга. У кромки воды, увязнув в песке, загорал «Гелендваген». Заинтересованных в его вызволении поблизости не застали.

Фотографии находки 29 апреля опубликовали в группе «ВКонтакте» «Солнечное пляж «Ласковый»». Судя по снимкам, автомобиль оказался в бедственном положении, крепко застряв в песке. «Хоть бы раз что-нибудь хорошее прибило...», — иронизируют в комментариях.

В ответственном за содержание пляжей в этом районе СПб ГБУ «Курортный берег» «Фонтанке» рассказали, что фотографии «потерявшегося» в песках «Гелендвагена» работникам учреждения прислали в четверг. Его заметили неподалёку от спасательной станции № 23, однако к утреннему объезду пляжей машина успела исчезнуть. Следы шин слизывала вода.

По данным «Фонтанки», Mercedes-Benz 2020 года выпуска, который сфотографировали у залива, зарегистрирован на ООО «Комплист». Заявленная деятельность — оптовая торговля бумагой, картоном и подобными материалами. В компании признали внедорожник. «У нас он, всё в порядке. Стоит под окнами», — заверил по телефону сотрудник. На вопрос о том, почему автомобиль оказался бесхозным на побережье, ответить он не смог.

В ГБУ «Курортный берег» заявили, что выезд к воде на машине является правонарушением. ГИБДД о нём уже известили.

Штраф за подъезд к водоемам или стоянку около них предусмотрен статьей 8.42 КоАП. Граждане рискуют заплатить от 3 до 4,5 тысяч, должностные лица — от 8 до 12 тысяч. Юрлицам подобное нарушение может стоить от 200 до 400 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260871131
С будущей женой, любимой, катался по пляжу на Ниссан Патрол. В Малайзии, но удачнее. А вот в ливень на горе глинистой было плохо
Сергей Финосов
Нет конечно. Никого не оштрафуют. Гибдд не найдёт виноватых и вышлют очередную отписку. Они даже не могут ничего сделать с быдлом которые паркуют машины газонах и тротуарах.
Владислав М
Было бы хорошо, если бы Фонтанка проследила, будет ли оштрафовано юрлицо на 200тыс. руб.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний