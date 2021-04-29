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В Петербурге автор налёта на банк получил 5 лет колонии. Он унёс миллионы и спрятался в Германии

В Петербурге вынесли приговор за нападение на банк 12-летней давности

Организатор нападения на банк в центре Петербурга спустя двенадцать лет после случившегося услышал приговор. За налёт с кушем в 25 миллионов рублей он получил пять лет колонии строгого режима.

Как сообщает городская прокуратура, 29 апреля Георгия Кобахидзе признали виновным в разбойном нападении, которое произошло в августе 2009 года на Гангутской улице. По версии следствия, в филиал банка «Холдинг-Кредит» он приходил под видом клиента — арендовал ячейку, запомнил расположение камер, а через три дня вернулся как главарь преступной группировки из восьми человек и вынес 23 миллиона рублей.

К приговору сумма похищенного подросла. В банке, по данным ведомства, преступники взломали не менее 25 индивидуальных сейфов и унесли 25 миллионов. Уезжали, как писала «Фонтанка», на Audi A8 и Range Rover. В городе объявили план «Перехват», но нашли только портфель с паспортом, ранее украденным у жителя Петербурга, рубашку и наручники — такими же пристёгивали к решётке сотрудника финансовой организации.

Кобахидзе отыскали в Мюнхене в 2019 году. Его вернули в Петербург, дело с июня 2020-го слушал Дзержинский районный суд. Фигуранта приговорили к 5 годам в исправительной колонии строгого режима.

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