Эстафета, посвящённая победе в Великой Отечественной войне, перекроет улицы в центре Петербурга

Правительство Петербурга подготовило проект распоряжения об ограничении движения в центре города в субботу, 2 мая. Причина — легкоатлетическая «Звёздная эстафета», посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Согласно проекту, с 00.00 часов 1 мая до 23.59 часов 2 мая будет запрещена остановка транспортных средств на следующих участках: нечетная сторона наб. р. Мойки от Круглого пер. до Певческого моста; Аптекарский пер. от Миллионной ул. до Круглого пер.; Круглый пер.; Мошков пер.; наб. Зимней канавки от наб. р. Мойки до Миллионной улицы.



Кроме того, с 07.00 до 23.00 часов 2 мая предполагается «ограничение движения транспортных средств путём организации двустороннего движения на нечётной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста». На то же время будет прекращено движение по следующим адресам: Миллионная ул. от Дворцовой пл. до Мраморного пер.; Аптекарский пер. от Миллионной ул. до Круглого пер.; Круглый пер.; Мошков пер. от Миллионной ул. до наб. реки Мойки; Большой Конюшенный мост; Конюшенный пер. в направлении от Конюшенной пл. к Большому Конюшенному мосту; наб. Зимней канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки; Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.); нечётная сторона наб. р. Мойки от Круглого пер. до Певческого моста.



Согласно более раннему распоряжению Смольного, церемония открытия эстафеты назначена на 10:00 утра. Дальше начнутся старты различных команд. Забеги происходят по маршруту: Дворцовая площадь — Певческий мост — набережная реки Мойки (правая сторона) — Круглый переулок — Аптекарский переулок — Миллионная улица — Дворцовая площадь.

