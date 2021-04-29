Кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения Петербурга весьма заметен. По некоторым направлениям не хватает сотен специалистов, заявила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.
«Не хватает 497 участковых терапевтов, 103 врачей общей практики и 97 участковых педиатров. Это самые большие цифры по дефициту кадров», — рассказала Соловьева 29 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
По узким специалистам, по её словам, дефицит не такой заметный. Но городу всё равно не хватает ревматологов, аллергологов, врачей-инфекционистов. Решить кадровый вопрос планируется до 2025 года. Тогда укомплектованность штатов должна достигнуть 95%.
Петербург остался без почти 500 участковых терапевтов
Петербург столкнулся с серьёзным дефицитом медицинских кадров
Кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения Петербурга весьма заметен. По некоторым направлениям не хватает сотен специалистов, заявила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.