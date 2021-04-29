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Петербург остался без почти 500 участковых терапевтов

Петербург столкнулся с серьёзным дефицитом медицинских кадров

Кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения Петербурга весьма заметен. По некоторым направлениям не хватает сотен специалистов, заявила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.

«Не хватает 497 участковых терапевтов, 103 врачей общей практики и 97 участковых педиатров. Это самые большие цифры по дефициту кадров», — рассказала Соловьева 29 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По узким специалистам, по её словам, дефицит не такой заметный. Но городу всё равно не хватает ревматологов, аллергологов, врачей-инфекционистов. Решить кадровый вопрос планируется до 2025 года. Тогда укомплектованность штатов должна достигнуть 95%.

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Комментарии (9)

261608341
Идите в бизнес, говорили они
Rambovski
Реформа здравоохренения в действии. То ли ещё будет- ой-ёй-ёй.
Читатель111
Только что был трижды терапевт, у отца Орви... Молодой мальчик, видно после вуза, первый раз ничего, два последующих приходил уставший... Сказал 'я уже не приду, увольняюсь' и похоже он в шоке от организации работ в поликлинике, он напрямую ничего не говорил, но по обрывкам фраз можно было понять.
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