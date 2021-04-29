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В ЛНР заметили автобусы петербургского «Пассажиравтотранса». Предприятие говорит, что отдало их кому-то бесплатно

Бывшие автобусы ГУП «Пассажиравтотранс» приехали в Луганскую народную республику

В соцсетях обратили внимание на прибытие в город Алчевск (ЛНР) автобусов, в которых угадывается бывший подвижной состав петербургского ГУП «Пассажиравтотранс». Само предприятие утверждает, что не несет за них ответственность.

Фото автобусов появилось накануне, 28 апреля, в группе «ВКонтакте», которая посвящена городу Алчевску, расположенному на территории Луганской народной республики. Комментаторы радуются приезду автобусов и гадают, долго ли они протянут на местных дорогах. «ЛиАЗы 6212 из петербургского «Пассажиравтотранса», — пишет один из пользователей. «Им по 14 лет, в Питере их списали. Но состояние относительно неплохое. 20 не пригонят, сейчас 7 и потом еще 7, — добавляет второй. — Эти машины были отставлены с 1 апреля 2020 года в связи с эпидемией коронавируса (повод нашелся, давно хотели их отставить), а пока стояли — их пристроили».

В самом предприятии на вопросы «Фонтанки» ответили: «Существует практика отчуждения автобусов, выведенных из эксплуатации. По решению собственника сделка может быть заключена как путем продажи, так и на безвозмездной основе. Данные автобусы, по решению собственника, были переданы нашим предприятием российскому юридическому лицу. Дальнейшее распоряжение данными автобусами вне нашей компетенции». Назвать это «российское юридическое лицо» в пресс-службе не смогли.

Напомним, весной 2020 года «Пассажиравтотранс» сокращал объем транспортной работы, как и другие перевозчики, в связи с коронавирусными ограничениями Смольного.

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Комментарии (9)

Nationalverrater_2
ей там , в ГУПе ! Если у вас завалялся лишний б\у гелик , даже 10 лет, на ходу, не битый, некрашеный отдайте мне, возьму , так и быть
AlBerkut
Я тоже готов принять бесплатно что 7, что 14, что... Да хоть 200 автобусов. Нафига они мне нужны пока не знаю, но что нибудь придумаю🤔😉
Юра Алекс
ЛНР и ДНР помойная яма, увы...
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