В соцсетях обратили внимание на прибытие в город Алчевск (ЛНР) автобусов, в которых угадывается бывший подвижной состав петербургского ГУП «Пассажиравтотранс». Само предприятие утверждает, что не несет за них ответственность.



Фото автобусов появилось накануне, 28 апреля, в группе «ВКонтакте», которая посвящена городу Алчевску, расположенному на территории Луганской народной республики. Комментаторы радуются приезду автобусов и гадают, долго ли они протянут на местных дорогах. «ЛиАЗы 6212 из петербургского «Пассажиравтотранса», — пишет один из пользователей. «Им по 14 лет, в Питере их списали. Но состояние относительно неплохое. 20 не пригонят, сейчас 7 и потом еще 7, — добавляет второй. — Эти машины были отставлены с 1 апреля 2020 года в связи с эпидемией коронавируса (повод нашелся, давно хотели их отставить), а пока стояли — их пристроили».