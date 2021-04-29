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Северо-Западное следственное управление на транспорте объединили с Московским

Глава СК РФ Бастрыкин подписал приказ о реорганизации Северо-Западного СУТ

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ объединяется с Московским межрегиональным СУ. Вместе они будут называться Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ. Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, соответствующий приказ о реорганизации двух ведомств подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Документ уже поступил в подразделения.

Ранее сообщалось, что шесть следственных управлений на транспорте СК РФ планируется реорганизовать в три структуры. Помимо объединения Московского межрегионального и Северо-Западного СУТ речь шла о создании единых структур на базе Уральского и Приволжского СУТ, а также Восточно-Сибирского и Дальневосточного.

Более того, ещё в прошлом году глава СКР Александр Бастрыкин давал поручение изучить возможность полной ликвидации транспортных подразделений. Была создана рабочая группа для проработки вопроса «целесообразности дальнейшего функционирования следственных управлений на транспорте СК в системе Следственного комитета».

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Что-то власть перед выборами занялась перестановкой кроватей во всех борделях.
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