Северо-Западное следственное управление на транспорте объединили с Московским

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ объединяется с Московским межрегиональным СУ. Вместе они будут называться Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ. Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, соответствующий приказ о реорганизации двух ведомств подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Документ уже поступил в подразделения.



Ранее сообщалось, что шесть следственных управлений на транспорте СК РФ планируется реорганизовать в три структуры. Помимо объединения Московского межрегионального и Северо-Западного СУТ речь шла о создании единых структур на базе Уральского и Приволжского СУТ, а также Восточно-Сибирского и Дальневосточного.



Более того, ещё в прошлом году глава СКР Александр Бастрыкин давал поручение изучить возможность полной ликвидации транспортных подразделений. Была создана рабочая группа для проработки вопроса «целесообразности дальнейшего функционирования следственных управлений на транспорте СК в системе Следственного комитета».

