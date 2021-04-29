Ускорение для «зеленого» разворота. В России планируют с 2030 года ввести требования к продажам экологичных автомобилей

Россия будет постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе. Для этого планируется ввести для автопроизводителей требования к доле продаж «зеленого» транспорта.
Как заявил на российско-германской сырьевой конференции глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начиная с 2030 года, в России планируется установить требования к производителям по доле в продажах «зеленого» транспорта, работающего на водородном топливе, электричестве и природном газе, передает 29 апреля ТАСС. Это должно будет помочь постепенному и плавному отказу от машин, работающих на ископаемом топливе.
«Тем самым наша страна в полной мере включилась в процесс «зеленого» разворота. Чтобы придать ему ускорение, будем инициировать монетарные стимулы отказа от использования энергоемких технологий и «грязных», серых ресурсов», — сказал Мантуров, добавив, что власти при этом намерены действовать осторожно и балансировать «вопросы экологии с задачами развития промышленности».
По словам Мантурова, в ближайшие годы в России также планируется начать выпускать автобусы, поезда и суда, работающие на водороде. Эксплуатация водородных автобусов может начаться в 2024 году, и тогда же собираются в пилотном режиме запустить водородные поезда на Сахалине. Министр также предложил Германии совместную работу над водородными проектами, отметив, что Россия готова «рассмотреть проекты локализации, причем в обе стороны», и добавив, что в РФ уже производят гидроксид лития для корпорации BASF и одного из подразделений Mercedes-Benz.