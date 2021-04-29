Ускорение для «зеленого» разворота. В России планируют с 2030 года ввести требования к продажам экологичных автомобилей

Россия будет постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе. Для этого планируется ввести для автопроизводителей требования к доле продаж «зеленого» транспорта.



Как заявил на российско-германской сырьевой конференции глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начиная с 2030 года, в России планируется установить требования к производителям по доле в продажах «зеленого» транспорта, работающего на водородном топливе, электричестве и природном газе, передает 29 апреля ТАСС. Это должно будет помочь постепенному и плавному отказу от машин, работающих на ископаемом топливе.