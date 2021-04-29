«Билайн» заявил, что восстановил доступ к мобильному интернету в Петербурге

После нескольких часов перебоев в работе мобильного интернета у абонентов «Билайна» 29 апреля, оператор отчитался о ликвидации всех проблем.



«Причины, которые вызвали нестабильную работу мобильного интернета оперативно устранены. Все сервисы работают в обычном режиме», — сообщили «Фонтанке» представители «Билайна». Причины сбоев в компании не уточнили, но подчеркнули, что проблемы были только в части Интернета — голосовые услуги предоставлялись оператором петербуржцам в полном объеме.

О проблемах с доступом в Интернет абоненты «Билайна» в Петербурге стали жаловаться с утра 29 апреля. В ряде мест города он был полностью недоступен. Оператор уточнял, что проблемы касались самых разных районов.