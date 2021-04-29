В Московском районе открылся компактный детский сад на 50 мест

На проспекте Космонавтов в Московском районе торжественно открыли компактный детский садик. Как сообщают в Группе «Эталон», расположенный на территории «Дома на Космонавтов» садик рассчитан на 50 малышей и четыре группы.



— За последние 10 лет число малышей, посещающих детские сады, у нас увеличилось на 120 тысяч, — отметила на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. — Это можно сопоставить с населением целого города! И перед всеми нами стоит большая задача обеспечить всех детей комфортными и уютными учреждениями.

