FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Московском районе открылся компактный детский сад на 50 мест

На проспекте Космонавтов в Московском районе торжественно открыли компактный детский садик. Как сообщают в Группе «Эталон», расположенный на территории «Дома на Космонавтов» садик рассчитан на 50 малышей и четыре группы.

— За последние 10 лет число малышей, посещающих детские сады, у нас увеличилось на 120 тысяч, — отметила на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. — Это можно сопоставить с населением целого города! И перед всеми нами стоит большая задача обеспечить всех детей комфортными и уютными учреждениями.

Группа «Эталон» в конце прошлого года уже ввела в эксплуатацию три детских сада в квартале «Галактика», еще один детский сад — в ЖК «Охта Хаус». Социальные объекты сейчас строятся еще в семи городских объектах компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

MikkeL
А-ха-ха новость звучит так - у нас дофига детей, очереди бешеные, в группах по 30 человек, но мы решили открыть микродетский садик на 50 человек!))))
Абсурд! Не то чем стоит хвастаться, однозначно...
Либо надо было 5 таких компактных садиков отстроить в одном жк, либо надо было не мелочиться и строить нормальный сад на 200-300 человек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний