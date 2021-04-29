Сотрудник таможни оказался в суде из-за сигарет, провезенных из Эстонии под видом обуви

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Шумилкино. Ему грозит до 4 лет реального срока.
Как сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля, по версии следствия, таможенник в 2019 году сознательно не стал проверять в зоне контроля два грузовых автомобиля с сигаретами (в количестве более 173 тысяч блоков) из Эстонии. В декларации же было указано, что груз в машинах — обувь. Таким образом, бюджет лишился таможенных платежей на общую сумму более 128 млн рублей. Само преступление выявили в результате межгосударственного взаимодействия таможенных органов России и Эстонии.
Уголовное дело Транспортная прокуратура направила в Печорский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.