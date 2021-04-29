В Петербурге не будут отменять салют в честь Дня Победы

В Петербурге вечером 9 Мая состоится праздничный салют в честь Дня Победы. Как рассказал журналистам 29 мая заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, тридцать залпов и фейерверк дадут орудия с пляжа Петропавловской крепости.
Начало салюта запланировано на 22 часа. Военные задействуют две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85).
Ранее глава комитета по культуре Смольного Константин Сухенко заявлял, что салют, песенные акции у Казанского собора, на стрелке Васильевского острова и на Малой Садовой улице могут отменить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе.