FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге не будут отменять салют в честь Дня Победы

Артиллерийский салют в честь годовщины Победы в Петербурге проведут вечером 9 Мая.

В Петербурге вечером 9 Мая состоится праздничный салют в честь Дня Победы. Как рассказал журналистам 29 мая заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, тридцать залпов и фейерверк дадут орудия с пляжа Петропавловской крепости.

Начало салюта запланировано на 22 часа. Военные задействуют две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85).

Ранее глава комитета по культуре Смольного Константин Сухенко заявлял, что салют, песенные акции у Казанского собора, на стрелке Васильевского острова и на Малой Садовой улице могут отменить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний