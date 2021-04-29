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Вячеслав Макаров первым написал диктант Победы и вновь вспомнил про генетический код

В 2021 году в Петербурге зарегистрировано 213 площадок для написания диктанта Победы, среди которых крейсер «Аврора», учебное парусное судно «Мир», музеи города, библиотеки, вузы и школы. Центральной площадкой, как и в прошлом году, стал исторический парк «Россия — Моя история». Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 15 000 петербуржцев.

В 2020 году диктант писали 7 000 горожан на 126 площадках.

Фото: Пресс-служба ЗакС СПб
Фото: Пресс-служба ЗакС СПб
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Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, также писавший диктант, напутствовал участников словами про «уникальный генетический код Победителей» и напомнил, что «благодаря деятельности президента России Владимира Путина никто не диктует нам из-за океана, по каким правилам и законам жить».

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Комментарии (17)

***_555
Пропаганда генетической ненависти.
efela
Становится понятным зачем они пропихивают закон о просветительской деятельности - нельзя, чтобы люди, рассказывающие о научных исследованиях, развеяли бред про "генетический код"
Grotesk
а кто первый сказал про "генетический код" - если царь, то все понятно - "Вопросы языкознания" том 2
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