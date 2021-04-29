В 2021 году в Петербурге зарегистрировано 213 площадок для написания диктанта Победы, среди которых крейсер «Аврора», учебное парусное судно «Мир», музеи города, библиотеки, вузы и школы. Центральной площадкой, как и в прошлом году, стал исторический парк «Россия — Моя история». Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 15 000 петербуржцев.



В 2020 году диктант писали 7 000 горожан на 126 площадках.