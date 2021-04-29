Telegram собирается выпустить еврооблигации еще на 750 млн долларов

Telegram собирается выпустить конвертируемые еврооблигации еще на 750 млн долларов. Тогда объем размещенных компанией долговых бумаг достигнет 1,75 млрд долларов.



Как сообщает 29 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, параметры облигаций будут такими же, как в прошлом выпуске. Доходность по ним составила 7% годовых, номинальная стоимость — 1000 долларов, минимальный лот — 500 тыс. долларов. Учитывая прошлое размещение, суммарный объем выпусков вырастет до 1,75 млрд рублей.

Изначально Telegram планировал довыпустить евробонды на 500 млн долларов, но позже было решено увеличить эту сумму. По информации источника газеты, близкого к организаторам размещения, окончательную цену бумаг определят сегодня. Из данных закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов следует, что книгу заявок на участие в размещении закрыли 28 апреля, а бумаги поступят в обращение 6 мая.