Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как сообщил «Фонтанке» главный петербургский синоптик Александр Колесов 29 апреля, по-летнему жарко в майские выходные не будет, возможность застать +20 стремится к нулю. Последний весенний месяц начнётся примерно так, как заканчивается предпоследний — а сейчас в городе прохладнее нормы.

В прогнозах Гидрометцентра на 1 мая 7 — 9 градусов со знаком плюс, переменная облачность и мокрый снег. Его обещают вместе с кратковременным дождём. 2 мая температура прирастёт на пару градусов, но ночью всё ещё может упасть ниже нуля. А 3 — 4 мая может быть неприятный поворот — циклон, который принесёт с собой похолодание.



«Циклон пройдёт южнее, но заденет Ленинградскую область. Может прикрыть облаками», — говорит Колесов, предупреждая, что это повысить вероятность дождей и понижения температур. — «После того, как дожди пройдут, температура будет повышаться — скорее всего, уже во второй половине майских праздников».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Синоптик отмечает, что на 10 дней прогнозировать погоду тяжело, и из-за переменчивых перспектив это именно вероятности. Так, ещё на прошлой неделе перспективы майских праздников были похуже.

У Gismeteo температура на каникулах меняется от +6 на первое мая до +9 на восьмое, дальше температуру сервис предсказывать пока не берётся. При этом самой тёплой видят пятницу, 7 мая, когда будет +12 градусов. «Яндекс» на этот же день сулит +13 и сообщает, что в День Победы всё же есть шанс на +15 и даже без дождя — лить местами будет три дня до этого.