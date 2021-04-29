Дама на KIA, выезжая со второстепенной на Афонскую, не заметила автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Приморском районе Петербурга утром 29 апреля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 11:45 на пересечении Афонской и Поклонногорской улиц столкнулись легковой автомобиль KIA и заказной автобус, перевозивший детей. Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», за рулем «КИА» была женщина, она не заметила автобус, выезжая со второстепенной на главную улицу. На записи с камеры наблюдения видно, что водитель автобуса, уходя от столкновения, вырулил на встречную полосу, но избежать ДТП все же не получилось.
К счастью, авария обошлась без пострадавших.