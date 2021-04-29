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Дама на KIA, выезжая со второстепенной на Афонскую, не заметила автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Приморском районе Петербурга утром 29 апреля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 11:45 на пересечении Афонской и Поклонногорской улиц столкнулись легковой автомобиль KIA и заказной автобус, перевозивший детей. Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», за рулем «КИА» была женщина, она не заметила автобус, выезжая со второстепенной на главную улицу. На записи с камеры наблюдения видно, что водитель автобуса, уходя от столкновения, вырулил на встречную полосу, но избежать ДТП все же не получилось.

К счастью, авария обошлась без пострадавших.

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Комментарии (3)

abitfrosty
С женщиной всё понятно.
А вот водитель автобуса тоже красавчик. Кто же уходит от столкновения на встречку? А если бы там грузовик ехал?
Маэстро
Таких много, ездят тупо за едущим впереди, как на прицепе. Что происходит вокруг, им непонятно.
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