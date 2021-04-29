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Пикап вылетел с трассы «Кола» и приземлился на крышу в заснеженном кювете. Водителя доставали спасатели

Автомобиль перевернулся в кювет на федеральной трассе «Кола» в Ленобласти

Водитель автомобиля не удержал машину на проезжей части и улетел в заснеженный кювет на трассе «Кола». В некоторые районы Ленобласти вернулась зима, и автомобилисты второй день подряд вылетают с дорог.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, утром 29 апреля на 230-м километре федеральной трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Лодейное Поле деблокировали водителя из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.

Накануне в Сосновом Бору автомобиль точно так же оказался на крыше в кювете, только угодил вдобавок еще и в лужу у дороги. К перевороту привело столкновение с другой машиной.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Зайчик очень рано сменил зимнюю шкурку на летнюю. ССЗБ.
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