Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, утром 29 апреля на 230-м километре федеральной трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.
Прибывшие на место спасатели ПСО города Лодейное Поле деблокировали водителя из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.
Накануне в Сосновом Бору автомобиль точно так же оказался на крыше в кювете, только угодил вдобавок еще и в лужу у дороги. К перевороту привело столкновение с другой машиной.