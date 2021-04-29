Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, утром 29 апреля на 230-м километре федеральной трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Лодейное Поле деблокировали водителя из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.