ДТП произошло утром 29 апреля в Волгограде. Мотоциклист получил серьёзные повреждения, однако не от удара, а несколько позже.

Как сообщает V1.RU со ссылкой на областное ГУ МВД, в 7:29 на проспекте Ленина опрокинулся и загорелся мотоцикл. Предположительно, водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, 46-летний мотоциклист спускался по 39-й Гвардейской к проспекту Ленина и поворачивал в сторону центра, — рассказали в полиции. — Во время поворота он не справился с управлением, перевернулся и упал. От удара об асфальт мотоцикл загорелся».