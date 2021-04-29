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Мелкое ДТП, но серьёзные последствия: мотоциклист падает и незаметно для себя превращается в факел

Очевидцы в Волгограде спасли воспламенившегося мужчину

ДТП произошло утром 29 апреля в Волгограде. Мотоциклист получил серьёзные повреждения, однако не от удара, а несколько позже.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает V1.RU со ссылкой на областное ГУ МВД, в 7:29 на проспекте Ленина опрокинулся и загорелся мотоцикл. Предположительно, водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, 46-летний мотоциклист спускался по 39-й Гвардейской к проспекту Ленина и поворачивал в сторону центра, — рассказали в полиции. — Во время поворота он не справился с управлением, перевернулся и упал. От удара об асфальт мотоцикл загорелся».

Падение было мягким, но сразу вспыхнул бензобак, и огонь перекинулся на человека. Сначала он не осознал серьёзности ситуации: пытался сбить пламя руками, потом стал кататься по земле и скидывать одежду. Его спасли ехавшие мимо автомобилисты. Вскоре прибыли спасатели, осмотрели мотоцикл и убрали его к обочине.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области с сайта&nbsp;<a href="https://v1.ru/text/incidents/2021/04/29/69891494/" target="_blank" class="io-leave-page _">V1.RU</a>
Фото ГУ МВД по Волгоградской области с сайта V1.RU
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Мотоциклист получил многочисленные травмы и ожоги. Скорая помощь доставила его в больницу.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Фото ГУ МВД по Волгоградской области с сайта&nbsp;<a href="https://v1.ru/text/incidents/2021/04/29/69891494/" target="_blank" class="io-leave-page _">V1.RU</a>
Фото ГУ МВД по Волгоградской области с сайта V1.RU

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Комментарии (4)

Holden_C
Все он правильно делал. Увидел, что горит, пошел в сторону земли, потому что по асфальту бессмысленно было кататься. Молодец, что не бежал, чтобы не раздуть сильнее. Очень грамотно автомобилисты сработали - спокойно, четко, без суеты помогли.
кто-то страшный
Коробочники виноваты, не могли сразу потушить.
DEMOMON
Странный чел. Горящей рукой тушить горящую задницу. Ну я не знаю. Хорошо, люди подоспели.
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