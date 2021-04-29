ДТП произошло утром 29 апреля в Волгограде. Мотоциклист получил серьёзные повреждения, однако не от удара, а несколько позже.
Как сообщает V1.RU со ссылкой на областное ГУ МВД, в 7:29 на проспекте Ленина опрокинулся и загорелся мотоцикл. Предположительно, водитель не справился с управлением.
«По предварительным данным, 46-летний мотоциклист спускался по 39-й Гвардейской к проспекту Ленина и поворачивал в сторону центра, — рассказали в полиции. — Во время поворота он не справился с управлением, перевернулся и упал. От удара об асфальт мотоцикл загорелся».
Падение было мягким, но сразу вспыхнул бензобак, и огонь перекинулся на человека. Сначала он не осознал серьёзности ситуации: пытался сбить пламя руками, потом стал кататься по земле и скидывать одежду. Его спасли ехавшие мимо автомобилисты. Вскоре прибыли спасатели, осмотрели мотоцикл и убрали его к обочине.
Мотоциклист получил многочисленные травмы и ожоги. Скорая помощь доставила его в больницу.