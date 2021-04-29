На матче «Зенит» — «Локомотив», который может стать чемпионским, не будет стопроцентной заполняемости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет против «Локомотива» на стадионе «Газпром Арена», вопреки ранее появившейся информации, при 75-процентной заполняемости. Об этом «Фонтанке» 29 апреля сообщил источник, знакомый с ситуацией.



На домашнем стадионе петербургской команды продолжают действовать меры по ограничению распространения коронавируса. Поэтому ни о какой стопроцентной заполняемости не может быть и речи. Билеты продаются в рамках действующего ограничения в 75 процентов.

Напомним, что матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в Петербурге 2 мая. В случае победы сине-бело-голубые могут стать чемпионами. Ради этого в город привезут чемпионский кубок.