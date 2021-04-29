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«Меня оскорбляли, короче». Стрелявшего в прямом эфире Чомичона заставили извиняться

В Петербурге задержан мужчина, устроивший стрельбу во время интернет-трансляции

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили участника видеотрансляции, устроившего стрельбу на камеру. Ролик с неадекватным вооружённым мужчиной, который пообещал «убить семью» пользователя, оставившего комментарий в прямом эфире, разошёлся по соцсетям пару дней назад. 29 апреля пресс-служба главка полиции показала, как 22-летний Чомичон (так зовут задержанного) объясняет свой поступок и извиняется.

«Личность «героя» видеотрансляции (стрима) была установлена в тот же день. Им оказался 22-летний мигрант по имени Чомичон, приехавший из Средней Азии и подрабатывающий в Петербурге частным извозом. Он был задержан по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставлен в полицию для разбирательства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД по СПб и ЛО

В ходе беседы было установлено, что трансляция велась пару месяцев назад из кальянной на Московском проспекте, где Чомичон отдыхал с другом. Во время эфира стример обиделся на комментарии других пользователей и «включил» агрессора. Словесные угрозы только повеселили зрителей, поэтому он выхватил сигнальный пистолет и начал стрелять прямо в камеру.

«Ну, меня оскорбляли, короче, на прямом эфире три-четыре-пять человек. Ну, я так стрелял… Ну, я извиняюсь за то, что я так поступил», — извинился задержанный на русском с акцентом.

Полиция установила, что Чомичон находился в Петербурге нелегально. В отношении него был составлен протокол. 29 апреля, по сообщениям регионального ГУ МВД, суд постановил депортировать молодого человека за пределы РФ.

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Комментарии (14)

DimDimych
Почему за угрозу убийством граждан РФ сажают, а гостей из Средней Азии просто депортируют?
sektor7
Без бородки смирный и на человека похож.
AlBerkut
Зачем лицо размыли?
Сам же 'стример-блохер' небось известности хотел...
Или с ним 'поработали братья' 😉 так что морду лица не показать😉😂
И в чём прикол этой кадыровщины с извинениями?
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