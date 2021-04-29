Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили участника видеотрансляции, устроившего стрельбу на камеру. Ролик с неадекватным вооружённым мужчиной, который пообещал «убить семью» пользователя, оставившего комментарий в прямом эфире, разошёлся по соцсетям пару дней назад. 29 апреля пресс-служба главка полиции показала, как 22-летний Чомичон (так зовут задержанного) объясняет свой поступок и извиняется.

«Личность «героя» видеотрансляции (стрима) была установлена в тот же день. Им оказался 22-летний мигрант по имени Чомичон, приехавший из Средней Азии и подрабатывающий в Петербурге частным извозом. Он был задержан по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставлен в полицию для разбирательства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.