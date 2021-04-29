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Семь женщин заработали за четыре года 33,5 млн на обналичке в Петербурге. Полиция ответила им 20 обысками

Группу обнальщиков под управлением женщины задержали в Петербурге

Семь женщин и одного мужчину допросили в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, сотрудники экономической полиции провели два десятка обысков в квартирах и нежилых помещениях девятнадцати предполагаемых участников преступной группы, которая с января 2017 года занималась обналичиванием.

По версии следствия, возглавляла группу 51-летняя женщина. На нее работали два бухгалтера, женщины 40 и 46 лет. Еще одна женщина, 58 лет, также занималась доходами и расходами, но на момент задержания покинула доходный бизнес. 42-летний мужчина занимался поиском людей, которые выступали номинальными владельцами фирм, через счета которых проходили деньги. Еще трое женщин (45, 46 и 47 лет) занимались тем, что снимали по доверенности деньги со счетов.

В ходе проведения следственных действий были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также книги с черной бухгалтерией.

Всего за годы существования группы с помощью 16 фиктивных организаций, а также ряда индивидуальных предпринимателей был получен доход в размере 33,5 млн рублей.

Предполагаемая глава группы, три бухгалтера и мужчина были задержаны. Еще три женщины после допроса были отпущены на подписку о невыезде.

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Комментарии (3)

Vahmistroff
33500000/4/12/8=87240 руб./мес. на человека. Не особо доходный бизнес-то!
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