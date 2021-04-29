Семь женщин заработали за четыре года 33,5 млн на обналичке в Петербурге. Полиция ответила им 20 обысками

Семь женщин и одного мужчину допросили в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности.



Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, сотрудники экономической полиции провели два десятка обысков в квартирах и нежилых помещениях девятнадцати предполагаемых участников преступной группы, которая с января 2017 года занималась обналичиванием.



По версии следствия, возглавляла группу 51-летняя женщина. На нее работали два бухгалтера, женщины 40 и 46 лет. Еще одна женщина, 58 лет, также занималась доходами и расходами, но на момент задержания покинула доходный бизнес. 42-летний мужчина занимался поиском людей, которые выступали номинальными владельцами фирм, через счета которых проходили деньги. Еще трое женщин (45, 46 и 47 лет) занимались тем, что снимали по доверенности деньги со счетов.

