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За первый квартал 2021 года Сбербанк достиг рекордной прибыли в 304,5 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка за три месяца текущего года в 2,5 раза превысила прошлогодний показатель

Чистая прибыль Сбербанка за три месяца 2021 года увеличилась на 152,7% год к году, достигнув 304,5 млрд рублей, следует из официального сообщения группы от 29 апреля.

«В I квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в 4 раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал», — сообщила пресс-служба компании.

Говорится также, что Сбербанку удалось преодолеть отметку в 100 млн активных розничных клиентов. При этом количество активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» выросло за квартал на 1,7 млн человек, до 67,2 млн человек, а количество ежедневных пользователей — на 800 тыс. человек, до 33,2 млн.

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Комментарии (4)

ost-21
Скоты, верните мой вклад до 91-го года с компенсацией!!!!
Nick_Max
видимо цель в триллион они в этом году достигнут влёгкую
t_andrei
Кому от этого хорошо? Что нас ободрали на эту сумму? Молодцы..
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