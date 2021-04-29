За первый квартал 2021 года Сбербанк достиг рекордной прибыли в 304,5 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка за три месяца 2021 года увеличилась на 152,7% год к году, достигнув 304,5 млрд рублей, следует из официального сообщения группы от 29 апреля.



«В I квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в 4 раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал», — сообщила пресс-служба компании.