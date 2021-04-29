Водитель бензовоза в Петербурге 1,5 года сливал топливо в «левую» цистерну. Следствие обвинило его в присвоении почти на 300 тысяч

Экономическая полиция схватила за руку 42-летнего жителя Петербурга. Оперативники уверены, что он полтора года не только развозил бензин по заправкам, но и сливал часть топлива в «левую» цистерну.
Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне следствие Колпинского ОМВД возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Единственным фигурантом дела стал 42-летний житель Московского района. До 2018 года он имел свой бизнес, но, видимо, не успешный. Весной 2018 года мужчина устроился водителем бензовоза и до октября 2019 года развозил по заправкам топливо.
Однако маршрут часто пролегал мимо стационарной цистерны в поселке Петрославянка, где часть бензина водитель сливал. Таким образом, компании, в которой он работал, уверены в полиции, был причинён ущерб на 273 тысячи рублей.
После допроса в полиции мужчину отпустили без меры пресечения.