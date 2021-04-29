FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Водитель бензовоза в Петербурге 1,5 года сливал топливо в «левую» цистерну. Следствие обвинило его в присвоении почти на 300 тысяч

Водитель бензовоза стал фигурантом уголовного дела по присвоению топлива почти на 300 тысяч рублей

Экономическая полиция схватила за руку 42-летнего жителя Петербурга. Оперативники уверены, что он полтора года не только развозил бензин по заправкам, но и сливал часть топлива в «левую» цистерну.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне следствие Колпинского ОМВД возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Единственным фигурантом дела стал 42-летний житель Московского района. До 2018 года он имел свой бизнес, но, видимо, не успешный. Весной 2018 года мужчина устроился водителем бензовоза и до октября 2019 года развозил по заправкам топливо.

Однако маршрут часто пролегал мимо стационарной цистерны в поселке Петрославянка, где часть бензина водитель сливал. Таким образом, компании, в которой он работал, уверены в полиции, был причинён ущерб на 273 тысячи рублей.

После допроса в полиции мужчину отпустили без меры пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Cвифт
.... не знаю, что там с водителем, но то что 92-ой и 95-ый стал помоями с присадками везде, фан от которых стоит тот ещё + недолив на вертикально интегрированных от Роснефти до Кириш ... это уже обыденность. Очень сомневаюсь, что в недоливе виновны именно персонал заправок и водители бензовозов, а не шаловливые ручки в программном обеспечении из офисов регионального уровня минимум, а про бодяжный бензин - это явно уже вопрос к верхушке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний