Водитель бензовоза в Петербурге 1,5 года сливал топливо в «левую» цистерну. Следствие обвинило его в присвоении почти на 300 тысяч

Водитель бензовоза стал фигурантом уголовного дела по присвоению топлива почти на 300 тысяч рублей