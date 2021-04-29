В 2020 году выручка «Газпрома» от продаж сократилась на 21%

За 2020 год «Газпром» заработал на продажах 6,3 трлн рублей, более 3 трлн от этой суммы составила выручка от реализации газа (против 3,8 трлн рублей годом ранее), следует из консолидированной финансовой отчётности компании, опубликованной 29 апреля.

Уменьшение объёмов продаж в «Газпроме» связывают со снижением средних цен и объемов реализованного газа в сегменте «Европа и другие страны». Также из отчёта следует, что чистая выручка компании от реализации газа в Европе и других странах уменьшилась на 0,6 трлн (27%) за год из-за снижения средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 24% и снижения объемов продаж газа в натуральном выражении на 6%, или на 13,4 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, снизились на 32%, отмечают в «Газпроме».

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 60,8 млрд рублей (17%) и составила 295,2 млрд. Такое изменение, по данным «Газпрома», обусловлено уменьшением объемов продаж газа в натуральном выражении на 19%, или на 7,5 млрд куб. м, и снижением средних цен (включая таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 3% и цен, выраженных в долларах США, — на 13%. В компании отмечают, что рост газового рынка в конце 2020 года положительно сказался на операционных и финансовых показателях. «EBITDA «Газпрома» за IV квартал 2020 года достигла наибольшего значения за последние семь кварталов — начиная со II квартала 2019 года. Она существенно превысила результат «докризисного» IV квартала 2019 года, увеличившись на 48%, до 531 млрд руб. При этом данный факт нельзя отнести исключительно к восстановлению рынков, он также является результатом работы по строгому контролю операционных затрат, которой мы намерены придерживаться и в дальнейшем. Чистая прибыль за IV квартал 2020 года составила 354 млрд руб., что полностью перекрыло убыток за предыдущие девять месяцев и обеспечило положительный результат по итогам года в целом», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.